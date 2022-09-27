2022/09/27 | 11:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد عمليات الانبار للحشد ان قاطع

عمليات غرب المحافظة يحتاج بين فترة

واخرى لتجديد النقاط الأمنية واضافة

نقاط جديدة وذلك بسبب المساحة الكبيرة

للقاطع ".

واضاف قاسم مصلح" لوكالة نون الخبرية

لكبر م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعزز نقاط امنية اضافية لقاطع عكاشات غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعزز نقاط امنية اضافية لقاطع عكاشات غرب الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).