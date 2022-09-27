بالصور:ماراثون رياضي عسكري في ميسان

2022/09/27 | 11:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعماً لجهود القوات الأمنية ومن أجل مد

جسور التعاون بين القوات الامنية

والمواطنين نظمت مديرية شباب ورياضة

ميسان بالتعاون مع قيادة عمليات ميسان

ماراثون رياضي عسكري في مقر قيادة

العمليات بإشراف وحضور من

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