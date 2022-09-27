بـ4 خطوات.. كيف تقلل من السكر في الحلويات؟

2022/09/27 | 11:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أنت من محبي الحلويات بشكل عام؟ وهل تجد صعوبة في التخلي عن تناولها ومقاومتها؟ ونشرت وزارة الصحة العامة في قطر، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من النصائح التي من شأنها أن تساعدك.

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