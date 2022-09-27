2022/09/27 | 11:40 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حديث للبنك المركزي العراقي يخص حذف الأصفار من العملة وإكمال ورقة نقدية جديدة فئة 20 ألفاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/27 | 11:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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