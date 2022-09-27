الديمقراطي الكردستاني بشأن “ائتلاف إدارة الدولة”: أي تحالف لا يحظى بموافقة الصدر نهايته قريبة

2022/09/27 | 11:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت نائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، إن وجود الكورد في أي تحالف سياسي هدفه السعي للوصول الى استقرار سياسي، وذلك في تعليقها على انباء انضمام “الديمقراطي” إلى تكتل جديد يضم قوى شيعية وسنية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت النائبة يادكَار (Yadgar) محمود، لوكالة شفق نيوز ان الصراعات السياسية ادت الى تعطيل البرلمان لمدة طويلة وكانت هنالك مخاوف من نشوب حرب أهلية طاحنة، بيد أن التحركات الحالية تفتح آفاقاً لتشكيل الحكومة الجديدة.

وعلقت البرلمانية الكوردية بشأن تحالف “إدارة الدولة” الذي لم يعلن عنه بشكل رسمي بعد، ان وجود القوى الكوردية في مثل هذه التحالفات التي أساسها تشكيل حكومة هو أن نشارك للوصول الى استقرار سياسي ونستطيع كقوى فاعلة ضمان حقوق الشعب العراقي عموما وشعب كوردستان كذلك.

وقالت ان “أمام هذا التحالف تساؤلات وتحديات يحب ان تكون في نظر اعتبار الجميع وهي هل ان هذا التحالف سيضمن استحقاقات الشعب في الوسط والجنوب وكوردستان على أساس المواطنة؟ وهل يستطيع تحقيق الاستقرار السياسي؟ وهل سيحظى بموافقة التيار الصدري؟ لاننا نتوقع ان اي حكومة او اي تحالف لا يحظى بموافقة التيار فستكون نهاية قريبة.”

واشارت النائبة ان القوى الكوردية ستشارك في هذا التحالف لضمان حقوق شعب كوردستان، وخصوصا تلك التي كفلها الدستور العراقي للمواطنين.

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