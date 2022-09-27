اسعار النفط تتنفس الصعداء

2022/09/27 | 11:46 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهلت أسعار النفط تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاعات قوية، بعد موجة عنيفة من التراجعات التي دفعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2022،

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