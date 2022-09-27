مطلوبون ومخدرات وحيازة اسلحة.. نتائج صولة أمنية في بغداد

2022/09/27 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المطلوبين قضائياً، بينهم متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة وحيازة الأسلحة .

وذكر بيان للخلية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت المفارز المشتركة ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد من إلقاء القبض على 27 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة واخرين بترويج وتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة الى مصادرة بندقية و14مسدس مع اعتدة مختلفة الانواع".

وتابعت، أنه "تم ضبط كمية من مادتي "الكريستال والحبوب المخدرة" واجهزة للتعاطي، كما تم ضبط 64 عجلة مخالفة للضوابط والقوانين المعمول بها"، موضحة أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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