بالفيديو.. مجهولان يهاجمان شخصا ويردياه قتيلا داخل محطة وقود في ميسان

2022/09/27 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

اطلق مجهولان النار، اليوم الثلاثاء، على شخص اثناء تعبئة مركبته بالوقود في محافظة ميسان.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، إطلاق نار من قبل مجهولين على شخص يقوم بتعبئة مركبته بالوقود، ليفاجئ بشخصين يطلقان النار عليه محاولا الفرار لكن دون جدوى".

ومن خلال ما ظهر في المشهد الذي رصدته كاميرات المراقبة الموجودة في محطة الوقود، انهما لاذا بالفرار بواسطة دراجة نارية بعد ان اردوه قتيلا.

وتشهد معظم المحافظات العراقية بين فترة وأخرى عمليات اغتيال متفرقة يقوم بها مجهولون مستخدمين في اغلب عملياتهم دراجات نارية.

وتتزايد المطالبات بالتحقيق في شأن هذه الخروقات وكشف المتورطين ومحاسبتهم، لكن الى الان لم تلاق هذه الدعوات خطوات تتناسب وحجم الاغتيالات المتكررة.

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