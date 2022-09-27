2022/09/27 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يزور وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، العراق لبحث إجراءات تجديد اتفاقية "النفط مقابل الخدمات"، الموقّعة بين البلدين قبل أكثر من عام.

وقال فياض عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، في تصريحات تابعتها (بغداد اليوم): "سأزور العراق قريبًا للبحث في تجديد الاتفاقية بيننا؛ للحصول على مليون طن إضافي من الفيول العراقي (زيت الوقود عالي الكبريت)".

واوضح فياض: "هناك تطورات في ملف الفيول العراقي، وسيكون لنا جلسة عمل افتراضية يوم الثلاثاء 27 ايلول/ سبتمبر مع الطرف العراقي من أجل العمل على موضوع المواصفات التي بسببها تأخرت شحنة الوقود العراقي بالوصول إلى لبنان.

وأضاف: "آمل ان تحل المشكلة بعد الاجتماع في بغداد، لنعاود الحصول على شحنات الوقود المتبقية والتي تبلغ 190 ألف طن نأمل أن تصل في الشهرين المقبلين، وبعدها سنبحث مسألة تجديد اتفاقية على الوقود".

وشدد وزير الطاقة اللبناني على أن تجديد اتفاقية الوقود العراقي من شأنه أن يؤمن بين 3 و4 ساعات تغذية بالكهرباء يوميًا لمدة سنة.

وكان العراق قد وافق مؤخرًا على تمديد اتفاقية الوقود مع لبنان، لمدة عام جديد، والمعروفة باسم "النفط مقابل الخدمات"، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.

ووقّع العراق، في يوليو/تموز 2021، اتفاقية مع لبنان تقضي بمدّ بيروت بمليون طن من زيت الوقود عالي الكبريت اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، على أن يوفر لبنان ما يعادل قيمة الصفقة احتياجات بغداد من الخدمات والسلع المتوفرة في بيروت.

بموجب الاتفاقيات تقوم وزارة الطاقة اللبنانية باستبدال الوقود العراقي عبر مناقصات شهرية (ما بين 75 و85 ألف طن) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان بانتظار 190 الف طن فيول من العراق وعينها على تجديد الاتفاقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان بانتظار 190 الف طن فيول من العراق وعينها على تجديد الاتفاقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).