2022/09/27 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يعلن قرار الاستقالة المفاجئ قبل جلسة البرلمان العراقي | الحصاد الإخباري

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