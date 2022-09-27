2022/09/27 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تُعد لتحركات مدمرة عبر “الخط الساخن” | رأس السطر

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