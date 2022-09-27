مجزرة كربلاء ترفد الاسواق المحلية 160 طن من لحوم الدواجن

2022/09/27 | 12:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجزرة تخضع للرقابة البيطرية بشكل مباشر من قبل الجهات البيطرية في كربلاء.

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