طقس ختام الاسبوع: عودة ارتفاع الحرارة وتصاعد الغبار

2022/09/27 | 12:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان أن “طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، ولا تغير في درجات الحرارة في عموم البلاد”.

وأضافت، أن “طقس يوم الخميس ، سيكون صحواً ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، وتنشط الى (20-30)كم/س مسببة تصاعد الغبار، في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.

وأوضحت أن “طقس يوم الجمعة، سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة(5-10) كم/س في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد”.

وتابعت أن “طقس البلاد ليوم السبت المقبل، سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.

وفي أدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد وحالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة بحسب ما نشرته هيئة الأنواء الجوية:

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