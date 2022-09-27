وطني الصالات يستهل مشاركته في كأس آسيا اليوم.. قراءة في مشاركاته السابقة

2022/09/27 | 12:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يستهل منتخبنا الوطني بكرة الصالات، اليوم الثلاثاء، مشاركته في بطولة آسيا بمواجهة المنتخب التايلندي على قاعة سعد عبد الله في الكويت ضمن الجولة الاولى من البطولة عند الساعة الخامسة عصراً.وحجز منتخبنا الوطني لكرة الصالات، بطاقة التأهل للنهائيات بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات منطقة غرب آسيا، حيث فاز على الإمارات 2-0 […]

ظهرت المقالة وطني الصالات يستهل مشاركته في كأس آسيا اليوم..



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