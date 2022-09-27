اليابان تقيم جنازة رسمية لرئيس وزرائها الأسبق شينزو آبي

2022/09/27 | 12:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تودع اليابان رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في جنازة رسمية، الثلاثاء، رغم الجدل المعارض لتكلفة هذا الحدث الذي تشهده العاصمة اليابانية، طوكيو.

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