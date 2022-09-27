الكويت.. حكم ببراءة ضباط أمن من تهمة تعذيب زميلهم

2022/09/27 | 12:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة كويتية، الثلاثاء، حكما ببراءة ضباط أمن من تهمة تعذيب زميلهم، وذلك بعد شكوى قدمها المتهم قبل أشهر.

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