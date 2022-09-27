تصاعد الغبار وارتفاع درجات الحرارة تعود في أجواء العراق

2022/09/27 | 12:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الثلاثاء 09/27/2022، توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام...

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