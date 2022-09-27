2022/09/27 | 12:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 20 دقيقة

رئيس المحكمة الاتحادية: حل البرلمان ليس من اختصاصنا

منذ 50 دقيقة

نائب سابق: استقالة الحلبوسي تعقد المشهد السياسي..



أدعو لعدم التصويت عليها

منذ ساعة واحدة

تعهد كردي بحسم مرشح رئاسة الجمهورية بموعد أقصاه 14 يوماً

منذ ساعتين

تعرف على مرشح منصب النائب الاول لرئيس البرلمان

منذ 3 ساعات

العراق يشارك في أعمال الجمعيّة العامّة لمُنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعيّة في لندن

منذ 13 ساعة

عبد الجبار يكشف ملفات مهمة تخص عمل وزارتي النفط والمالية

منذ 14 ساعة

المساري: التغيير يحصل عبر صناديق الاقتراع

منذ 14 ساعة

محافظ الانبار: الحلبوسي طُموح محبيه ومكانه لن يملؤه غيره

منذ 15 ساعة

الاتحاد: متفائلون بالتوصل الى حل قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

منذ 15 ساعة

بريطانيا تؤكد حرصها على دعم مسار الحوار والتلاقي لمعالجة المسائل السياسية في العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: نتمنى أن يسحب رئيس البرلمان استقالته) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: نتمنى أن يسحب رئيس البرلمان استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).