2022/09/27 | 12:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني

محمد زنكنه، الثلاثاء، مرشحي الاتحاد

الكردستاني لرئاسة الجمهورية، معتبرا

انهم لم يقدموا شيئا للاقليم، فيما أكد

ان الرئيس الذي يأتي من قبله سينفذ

المادة 140 من الدس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارتي: الرئيس الذي يأتي من قبلنا سينفذ المادة 140) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البارتي: الرئيس الذي يأتي من قبلنا سينفذ المادة 140) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).