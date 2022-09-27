2022/09/27 | 12:48 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم: أعتقد أن النواب لن يصوتوا على قبول استقالة رئيس البرلمان.. نتمنى سحبها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/27 | 12:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: أعتقد أن النواب لن يصوتوا على قبول استقالة رئيس البرلمان.. نتمنى سحبها) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: أعتقد أن النواب لن يصوتوا على قبول استقالة رئيس البرلمان.. نتمنى سحبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).