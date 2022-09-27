تحالف السيادة يعقد اجتماعا ’حاسما’ لاتخاذ قرارات ’هامة’

2022/09/27 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر سياسي مطلع في تحالف السيادة، بعقد تحالف السيادة مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا ’حاسما’ لاتخاذ قرارات ’هامة’.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "تحالف السيادة سيعقد اجتماعا حاسما مساء اليوم في بغداد لاتخاذ قرارات مهمة حول مستجدات الوضع السياسي في البلاد".

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