الحكيم يتحدث عن علاقته بالصدر وتشكيل ائتلاف ’إدارة الدولة’ الجديد

2022/09/27 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن التيار الصدري شريك أساسي في العملية السياسية والإطار يحرص على وجوده، مؤكدا أن التيار الصدري لا يستجيب لنداءات الحوار ولا نعرف ما الذي يريده بالتحديد .

وقال الحكيم في لقاء ضمن فعاليات ملتقى الرافدين وتابعته (بغداد اليوم)، إن "التيار الصدري شريك أساسي في العملية السياسية والإطار كان حريص على وجوده وخلال تقديم استقالتهم كانت لديه نداءات من أجل عودتهم".

واستطرد: أن " لا اعتراض لدى قوى ائتلاف إدارة الدولة على المرشح محمد شياع السوداني"، مبينا أن " قرار الاطار بالمضي في اجراء انتخابات مبكرة يأتي لعودة الجميع القوى للمشهد السياسي "، فيما لفت الى أنه " حتى الان لا يوجد أي حوار مع التيار لمناقشة مواقفه بشأن مرشح رئاسة الوزراء ".

وبين الحكيم، أن " ائتلاف إدارة الدولة يمثل الطيف الواسع للمشهد العراقي ولا يوجد اعتراض على ترشيح السوداني ".

واوضح الحكيم: "نتمنى من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سحب قرار استقالته قبل المضي بجلسة البرلمان غدا"، مضيفا: "تفاجأنا بانسحاب التيار الصدري من البرلمان وارسلت رسائل الى السيد مقتدى الصدر للعدول عن القرار".

واشار الى أن "ما حصل من مواجهات في الخضراء مؤسف ومحزن ولا احد يريد الانزلاق الى مثل هكذا صراعات"، مبيناً أن "الحوار هو الخيار الأمثل لانهاء الانسداد السياسي وتشكيل حكومة تخدم الشعب".

وتابع: "ليس من مصلحة الشعب البقاء على حالة الانسداد السياسي"، مضيفا أن "الإطار رشح محمد شياع السوداني للمرحلة المقبلة وبينا الموقف تجاه تجديد الولاية للكاظمي".

ولفت الحكيم، الى أن "المنطقة الخضراء رمز الدولة ويجب حمايتها والحد من دخول المتظاهرين إليها"، موضحا أن "زيارتنا الأخيرة للسعودية كانت مثمرة وهناك رغبة لدى الرياض لحل خلافات المنطقة، حيث أن سياسة السعودية المنفتحة سيكون لها دور كبير في تغيير المشهد العراقي تجاه الرياض".

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