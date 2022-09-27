2022/09/27 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

سقطت طائرة مفخخة مسيرة، اليوم الثلاثاء، في ناحية قسري التابعة لقضاء جومان شمال أربيل.

وأفاد مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، بأن "طائرة مفخخة مسيرة سقطت في ناحية قسري التابعة لقضاء جومان شمال أربيل"، مشيرا الى أن " الطائرة المذكورة يشتبه بأنها ايرانية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تجدد القصف المدفعي الايراني لمواقع حزب "البيجاك" في اربيل .

وبحسب الفيديو، يقوم الحرس الثوري الايراني بقصف مدفعي لمواقع حزب البيجاك في ناحية جومان التابعة لمحافظة اربيل على الشريط الحدودي العراقي الايراني.

وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني قبل يومين، أنها قصفت بالمدفعية مقار وصفتها بالإرهابية المعادية ومراكز التخطيط والتآمر في إقليم كردستان العراق.

وقال الحرس الثوري في بيان له إن القصف يأتي ردا على استهداف مواقع حدودية إيرانية، مؤكدا أن العمليات العسكرية لضمان أمن المناطق الحدودية.

وحمل البيان سلطات إقليم كردستان مسؤولية منع نشاط مجموعات مناهضة لإيران انطلاقا من الإقليم، وأضاف أن الاستهداف يأتي على الرغم من التحذيرات السابقة التي أُبلغ بها مسؤولون في الإقليم.

ودعا البيان السكان إلى الابتعاد عن مقار الجماعات الإرهابية المستهدفة، حسب وصفه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط طائرة مسيرة مفخخة في ناحية قسري شمال أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط طائرة مسيرة مفخخة في ناحية قسري شمال أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).