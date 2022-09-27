الحكيم: التيار الصدري شريك اساسي في العملية السياسية

2022/09/27 | 12:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء ،ان التيار الصدري شريك اساسي في العملية السياسية والاطار التنسيقي كان حريصًا للانفتاح على التيار.وقال الحكيم خلال استضافته في ملتقى الرافدين للحوار،ان “الأيادي […]

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