البنك المركزي يغلق باب تغيير سعر صرف الدولار.. ماذا عن مشروع حذف الاصفار؟

2022/09/27 | 12:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عزمه إصدار فئة جديدة من العملة العراقية بقيمة 20 ألف ،فيما أكد أنه لا توجد نية لدى البنك المركزي لتغيير سعر صرف الدولار.

وقال محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف خلال كلمته في ملتقى الرافدين للحوار والذي ترعاه عراق 24 اعلاميًا، إن”البنك المركزي ليس لديه نية لخفض أو تغيير سعر صرف الدولار”، مؤكداً أن “العراق لايزال في المراحل الاولى من جني الاثار الايجابية لتغير سعر الصرف وهناك بعض المؤشرات السلبية يعمل على معالجتها خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف أن “عملية حذف الأصفار من العملة يحتاج الى تشريع قانون ويتطلب الى بعض التعديلات ويجب أن تتوفر الأجواء لتقبل مثل هذه التعديلات”، مبيناً أن “البنك المركزي قدم في وقت سابق مشروعاً بشأن عملية حذف الأصفار”.

وأشار مخيف إلى أن “البنك المركزي يعمل على اكمال فئة جديدة بقيمة 20 ألف دينار بناء على دراسة وأبحاث مقارنة مع دول الجوار ،ويعمل على استكمال شكل الورقة وخلال الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان عنها”، منوهاً بأن “البنك المركزي قام بتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة لتمويل المشاريع، وأن المبادرات استهدفت بشكل كبير قطاع الإسكان الذي يشغل أكثر من 30 % في مختلف القطاعات “.

وأوضح أن “البنك المركزي لديه خطة واستراتيجية لخمس سنوات وقد تتأخر بسبب ما يواجهه في عدة مجالات”، مشيراً الى أن”البنك المركزي قام بعدة خطوات لتطوير القطاعين المصرفي والمالي منها إلغاء الفائدة ووضع رسوم بسيطة لتنمية المشاريع الصناعية والسكنية والزراعية”.

ونوه الى أن “هناك عدة إجراءات اتخذت في مجال القطاع المصرفي الخاص ويمكن تصنيفها الى ثلاثة تصنيفات، مصارف جيدة جدا تمتاز بعلاقات وتعاملات جيدة، وهناك مصارف جيدة، ومصارف ناشئة”، مشدداً على أن “هناك قراراً سابقاً بتحويل شركات الصيرفة الى مصارف وهذا أثر على المصارف”.

وتابع أن “جميع القطاعات تتأثر بالوضع العام في البلاد وخصوصا القطاع المصرفي سواء كانت سياسية أو أمنية ورغم ذلك القطاع المصرفي كان له دور في تحريك عجلة الاقتصاد خاصة في قطاع الإسكان بشكل خاص”، مؤكداً أن “البنك المركزي بادر بتطوير القطاع المصرفي وتعزيز العلاقات مع المصارف العربية والعالمية”.

وبين أن “البنك المركزي لديه علاقات مميزة مع البنك الدولي وصندوق النقد ولديها ستراتيجية وهناك تواصل مع صندوق النقد الدولي وانفتاح العراق معهم مهم جدا رغم التحديات التي تواجه البلاد”

ولفت الى أن “البنك المركزي يقوم الآن باستكمال بناية جديدة مصممة من قبل المهندسة المعمارية زها حديد ولديه فرع في محافظة البصرة يغطي المنطقة الجنوبية ولدينا في الموصل للمنطقة الشمالية ولدينا فرع في إقليم كردستان ،وكانت النية لفتح فرع في المنطقة الوسطى في النجف ،ولكن ضمن قانون البنك المركزي لا يمكن انشاء فرع ان لم تكن لديه أرض خاصة به وتم تخصيص قطعة ارض ونعمل على انشاء فرع في النجف”.

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