تنويه عاجل.. الدولار سيبقى على قوته الحالية لأشهر أخرى

2022/09/27 | 12:57 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدولار الأمريكي سبقى أقوى لفترة أطول حتى بعد الارتفاعات الأخيرة وذلك بفضل النبرة المتشددة من جانب مسؤولي الفيدرالي.

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