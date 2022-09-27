2022/09/27 | 13:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن الوطني يضبط ٧ عمليات غش الكتروني باالانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الوطني يضبط 13 عمليات غش الكتروني في اربع محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن الوطني يضبط 13 عمليات غش الكتروني في اربع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).