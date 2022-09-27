مع انطلاق إمتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي :الأمن الوطني يضبط (13) عملية غش إلكتروني في أربع محافظات

2022/09/27 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني بالتزامن

مع انطلاق إمتحانات الدور الثاني للصف

السادس الإعدادي واجباتها الميدانية

لمراقبة المراكز الإمتحانية ومتابعتها

في عموم محافظات العراق.

وقد تمكنت هذه المفارز من ضب

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