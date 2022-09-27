تجدد القصف الايراني على مواقع البيجاك في اربيل

2022/09/27 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

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قال الحرس الثوري الإيراني انه عاود القصف المدفعي الايراني لمواقع حزب البيجاك في اربيل .وقال في بيان ان القصف طال مواقع البيجاك في ناحية جومان التابعة لمحافظة اربيل على الشريط الحدودي العراقي الإيراني، مؤكدا أن العمليات العسكرية تأتي لضمان أمن المناطق الحدودية.



وحمل البيان سلطات الإقليم مسؤولية منع نشاط مجموعات مناهضة لإيران انطلاقا من الإقليم.

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