قيادي في التيار الصدري: إدارة الدولة لن يعمر طويلاً وهو ائتلاف آيل للسقوط

2022/09/27 | 13:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور نحو عام من الصراع السياسي حول آلية تشكيل الحكومة الجديدة، انبثق في بغداد ائتلاف جديد سمي بادارة الدولة يضم جميع القوى السياسية في العراق، باستثناء النواب المستقلين والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والذي اعتبره سياسيون بانه طريق لعودة … Readmore

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