بالصور .. الفنانة العراقية شذى حسون تؤدي مناسك العمرة

2022/09/27 | 13:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت المطربة العراقية شذى حسون مناسك العمرة، وفق صور نشرتها عبر حسابها في تطبيق “إنستغرام” خلال الساعات القليلة الماضية، ظهرت فيها في صحن الطواف حول الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.وأطلت حسون على متابعيها في صورتين، مرتدية عباءة … Readmore

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