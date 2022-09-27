2022/09/27 | 13:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0uSb6LXs07s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طالب سادس إعدادي من الناصرية: أحلم بأن أكمل الدراسة بكلية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طالب سادس إعدادي من الناصرية: أحلم بأن أكمل الدراسة بكلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).