2022/09/27 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ أمنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، ضبط 13 عملية غش إلكتروني في أربع محافظات مع بدء إمتحانات الدور الثاني.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً للتوجيهات النافذة في متابعة المراكز الإمتحانية منعاً لحالات الغش نفذت مفارزنا بالتزامن مع انطلاق إمتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي واجباتها الميدانية لمراقبة المراكز الإمتحانية ومتابعتها في عموم محافظات العراق".

وأضاف، أن "هذه المفارز تمكنت من ضبط 7 عمليات غش إلكتروني في محافظة الأنبار من بينها قيام أحد الأشخاص بأداء الإمتحان بدلاً من أحد الطلبة المكملين،وفي محافظة بابل تم ضبط 5 عمليات غش مماثلة".وتابع: "فيما ضبطت المفارز طالباً وهو يستعمل إحدى وسائل الغش أثناء تأديته للإمتحان في ديالى، أما في المثنى فقد ضبطت مفارزنا أحد الأشخاص متلبساً بتجهيز أدوات الغش الإلكتروني".واتم البيان: "وقد تم تقديم جميع المخالفين إلى الجهات التحقيقية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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