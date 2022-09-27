أردوغان يندد بـ’الدعم الأمريكي- الأوروبي’ لليونان ويحذر من احتلال ’خفي’

2022/09/27 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الدعم الذي تتلقاه أثينا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مبينا أن ذلك لن ينقذ اليونان.

تصريحات أردوغان جاءت في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية، في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان بهذا الخصوص: "هل تظنون أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا سينقذكم؟ لا لن يفعل، بل ستراوحون مكانكم".

وأضاف أن "تكديس الأسلحة في منطقة تراقيا الغربية (شمال شرق اليونان) والجزر لا يعني تركيا بشيء لأن قوتها أعظم بكثير".

وتابع قائلا: "لكننا نود تذكير (اليونان) بأن هذه الخطوة (تكديس السلاح) تعتبر احتلالا خفيا".

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