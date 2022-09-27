فرقة الرد السريع تطاردة ’عصابة اجرامية’ وتدمر 3 أوكار لها في ديالى

2022/09/27 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، مطاردة عصابة اجرامية وتدمر ثلاثة أوكار لها في ديالى.وذكر بيان للخلية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذا لاوامر قضائية، نفذت قوة من الفوج الثاني في اللواء الثاني التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية مسنودة بالجهد الاستخباري، عملية مداهمة لالقاء القبض على عصابة اجرامية في منطقة بساتين قرية العواشك بناحية ابو صيدا في محافظة ديالى،".

وتابعت، أنه "عند وصول القوة لموقع العصابة تعرضت لاطلاق نار كثيف بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة والرمانات اليدوية"، مبينة أن "القوة الأمنية التابعة للرد السريع ردت على مصادر النيران، وشرعت بمطاردة عناصر هذه العصابة رغم الطبيعة الجغرافية المعقدة للمنطقة".

واوضحت أنه "مازالت عملية البحث جاري عنهم ، فيما نجحت القوة المكلفة بالواجب بتدمير 3 اوكار لهؤلاء المجرمين و4 دراجات نارية ، فضلا عن ضبط هواتف وشريحة هاتف و 400اطلاقهBKC ومخازن بندقية".

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