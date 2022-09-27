وزير التربية يفصح عن عدد المدارس المنجزة خلال العام الحالي في العراق

2022/09/27 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن وزير التربية، علي حميد الدليمي، اليوم الثلاثاء، عن إكمال بناء (399) مدرسة جديدة بمختلف السعات الدراسية خلال عام 2022، فيما أكد تطلّع الوزارة نحو الإنجاز وتعزيز فرص التعليم في العراق من خلال إنشاء المدارس والإضافات الصفية والأعمال التي ترتقي بالبنى التحتية التربوية نحو الأفضل.

وقال المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إننا "حريصون على تكوين صورة واضحة عن واقع التعليم ومستقبله وربط ذلك بأهداف التنمية المستدامة، وتعميق معرفة الميدان التربوي بالخطط التعليمية المستقبلية"، مبيناً أنه "قد بدأنا تذليل التلكؤ في إنجاز المشاريع التربوية لبناء بيئة مدرسية مؤهلة".

وأضاف أنه "تصدرت المديرية العامة لتربية كركوك المرتبة الأولى في بناء المدارس الجديدة فقد كانت حصتها (82) مدرسة، ثم تلتها بالمرتبة الثانية تربية ذي قار بـ(31) مدرسة، فيما كان مجموع المدارس المنجزة على مستوى مديريات التربية في محافظة بغداد (82) مدرسة بمختلف السعات الدراسية، موعزةً السبب في ذلك إلى قلة قطع الأرضي المخصصة لإنشاء المدارس عليها".

وأشار إلى "وجود (246) مدرسة من المتوقع إنجازها في الفترة المقبلة؛ من أجل المساهمة في خلق جيلٍ متعلم تتوفر له المدرسة كجزء أساس، وتقدم للملاكات التعليمية الفضاء المناسب للتعليم الحديث والتربية الناجحة المثمرة.

وتابع أن "هذه المدارس ستخفف الضغط على المدارس في جميع المحافظات، والتي استقبلت أعداداً كبيرة من الطلبة مما أدى إلى الاكتظاظ داخل الصف الواحد فضلا عن زيادة الضغط على المعلم والمدرس".

وبحسب البيان تابع الدليمي حديثهُ بالقول: "نحن اليوم أمام مرحلة مختلفة واستثنائية، تتطلب عملاً جاداً في سبيل تعزيز ريادة التعليم في الدولة العراقية، وتحقيق تحولات جذرية تصب ضمن إطار استراتيجيات وخطط المستقبل الوطنية؛ إذ سنعمل على إعداد طلبة يكتسبون المعارف والمهارات، قادرون على مواكبة روح التجدد في دولتنا وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً".

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