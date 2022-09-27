2022/09/27 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد مجلس الخدمة والصحة في اجتماع موحد ،اليوم الثلاثاء ،الإسراع في اطلاق استمارة التعيين .وذكر بيان للوزارة تلقاه/المركز الخبري الوطني/، “ان رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي ترأس اليوم اجتماع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة ووزارة الصحة يؤكدان الإسراع في اطلاق استمارة تعيين العلوميين المركز الخبري الوطني.

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