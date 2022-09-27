وزير التربية : انجزنا بناء (399) مدرسة خلال عام 2022

2022/09/27 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزير التربية، علي حميد الدليمي، اليوم الثلاثاء ،إكمال بناء (399) مدرسة جديدة بمختلف السعات الدراسية خلال عام 2022، فيما أكد تطلّع الوزارة نحو الإنجاز وتعزيز فرص التعليم في العراق من خلال […]

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