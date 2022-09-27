تسرب الغاز من نورد ستريم.. روسيا لا تستبعد

2022/09/27 | 14:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكرملين، الثلاثاء، أنه "قلق للغاية" حول تسرب الغاز في خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، من دون أن يستبعد فرضية عمل تخريب.

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