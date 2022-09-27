النزاهة: صـدور (11) قرار حبس بحق مدير بلدية الكوت الأسبق

2022/09/27 | 14:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفصحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل أحكام الإدانة الصادرة بحق مُدير بلديَّة الكوت الأسبق، فيما أكدت صدور (11) قرار حكمٍ غيابي بالحبس الشديد بحق المُدان.وذكر بيان للدائرة ورد لوكالة ايرث نيوز، أنَّ “محكمة جنح الكوت أصدرت (11) حكم إدانةٍ لمُدير بلديَّة الكوت الأسبق بلغ مجموع أحكامها (36 سنة […]

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