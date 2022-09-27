قبل خلع ضرسك.. إليك قائمة بالمعلومات المهمة التي يجب أن يعرفها طبيبك عنك

2022/09/27 | 14:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعتبر خلع الضرس عملية آمنة، ولكن من الضروري مشاركة قائمة من المعلومات مع طبيبك قبل القيام بها.

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