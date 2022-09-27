وزير العمل يوافق على تمديد مدة ترويج معاملات الوجبة (33) من القروض الميسرة

2022/09/27 | 14:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التمديد 20 يوما.

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