لمن يريد العيش حتى 100 عام.. اتبع هذه الخطوات الأربع

2022/09/27 | 14:32 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنصح خبيرة اللياقة البدنية كامي بليز، التي اكتسبت شهرة واسعة في الولايات المتحدة، بضرورة اتباع بعض عادات اللياقة البدنية الأساسية للعيش حتى 100 وما بعده

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