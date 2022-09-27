مقرر البرلمان يوجه طلباً للكتل السياسية قبل انعقاد جلسة الغد

2022/09/27 | 14:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مقرر البرلمان غريب عسكر اليوم الثلاثاء، طلباً إلى الكتل السياسية قبل انعقاد جلسة الاربعاء.

وقال عسكر في تصريح، ان “مجلس النواب سيعقد جلسته غدا الاربعاء، بشكل عادي وسلس وحسب اتفاق الكتل السياسية لانتخاب النائب الاول لمجلس النواب والتصويت على استقالة الحلبوسي من عدمه”.

وطالب عسكر “الكتل السياسية بحل الازمة لتمشية الامور وتشكيل حكومة عراقية وطنية خدمة للشعب”.

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