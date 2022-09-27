عميد بجامعة كربلاء يصدر كتاب عن تأصيل الفكر الاسلامي على هدي القرآن والعترة

2022/09/27 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية العتبة الحسينية المقدسة

متمثلة بقسم الشؤون الفكرية والثقافية،

شعبة الدراسات والبحوث الاسلامية تم

طبع كتاب لعميد كلية العلوم الاسلامية

في جامعة كربلاء، والذي صدر حديثا وحمل

عنوان ((تأصيل الفكر

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