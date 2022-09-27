2022/09/27 | 14:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا الثلاثاء بأن...

ظهرت المقالة رئيسة منظمة التجارة العالمية تتوقع ركودا عالميا أولاً على المسلة.

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