2022/09/27 | 14:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفصحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الثلاثاء 09/27/2022، عن تفاصيل أحكام الإدانة...

ظهرت المقالة مدير بلدية الكوت الأسبق يدان ب 11 قرار حـبس بلغ أحكـامها 36 سنة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مدير بلدية الكوت الأسبق يدان ب 11 قرار حـبس بلغ أحكـامها 36 سنة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مدير بلدية الكوت الأسبق يدان ب 11 قرار حـبس بلغ أحكـامها 36 سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).