ائتلاف النصر: قيادات في الإطار التنسيقي لم توقع لحد الآن على مقترح ائتلاف ادارة الدولة

2022/09/27 | 14:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد عضو ائتلاف النصر حسن البهادلي، بأن قيادات في الإطار التنسيقي لم توقع لحد الآن على مقترح “ائتلاف ادارة الدولة”، عازياً ذلك الى وجود “نقاط خلافية” بين أطراف الاطار.وقال البهادلي : “لحد الان لم يمرر ائتلاف ادارة الدولة رسمياً، … Readmore

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