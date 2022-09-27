بوتين يتهم الغرب بممارسة الخداع .. الحبوب المصدرة من أوكرانيا لا تصل الى الدول الفقيرة

2022/09/27 | 14:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية بممارسة خداع وسياسة جشعة، مؤكدا أن الحبوب المصدرة من أوكرانيا لا تصل أفقر دول العالم.

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