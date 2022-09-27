عمليات بغداد تناقش خطة حماية المؤسسات والدوائر الحكومية

2022/09/27 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بغداد ٢٧ أيلول ٢٠٢٢ترأس الفريق الركن قائد عمليات بغداد، مؤتمراً أمنياً بحضور نائبي القائد لشؤون (الدفــاع ، الداخلية) واللواء مدير حماية المنشأت والشخصيات، وذلك لمناقشة خطة حماية الأهداف الأستراتيجية والمهمة وكافة المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث أكد قائد العمليات على ضرورة تواجد الآمرين على رأس قطعاتهم وأتخاذ الأجراءات الكفيلة لضمان أمن وسلامة المؤسسات وتفعيل الجهد الأستخباري والتعاون مع القطعات الساندة لمنع من تسول له نفسه الأضرار بالممتلكات العامة وأشاعة الفوضى، حيث اشاد قائد العمليات بأجراء الممارسات الأمنية التدريبية الجارية في العاصمة بغداد ومنها التي تجريها مديرية حماية المنشأت والشخصيات بهدف حماية الأهداف المهمة في كافة قواطع المسؤولية٠يتبع ...

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